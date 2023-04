Al moletto N. Sauro un murale ispirato al mare

Matteo Nani di Sons of the Ocean: "Queste sono le belle iniziative di cui ha bisogno la nostra città. E' stato bellissimo vedere ragazzi giovani delle scuole che pulivano la spiaggia mentre degli artisti stavano creando vere e proprie opere d’arte in un luogo tanto amato da noi livornesi"

“Graffiti Jam_Marea_Insieme per proteggere il mare” è l’iniziativa promossa dal Circolo Pesca Nazario Sauro APS e il Circolo Nautico Livorno in sinergia con l’Associazione MuraLi che ha visto un gruppo di Graffiti Artist nella realizzazione di alcune opere ispirate al mare e alla protezione dell’ambiente. Tra gli artisti partecipanti: Sera, Rame13, Staila, Loser, Vik7, Sowet, Vegan e Ninjart. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Livorno si è svolta il 15-16 aprile. Presenti anche molte Associazioni e realtà livornesi impegnate sul territorio per sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza alle tematiche della salvaguardia del mare e delle buone pratiche per la protezione dell’ambiente. Tra i partecipanti: Acquario di Livorno, Sons of the Oceans, Unicoop Tirreno, Lipu, WWF, Acchiapparifiuti, Reset, ASA ed Aamps. L’iniziativa è stata inoltre sostenuta da Surfer joe tiki bar e il ristorante l’Ostriconda. Matteo Nani di Sons of the Ocean: “Queste sono le belle iniziative di cui ha bisogno la nostra città, eventi in cui si fare rete tra associazioni del territorio che operano in ambiti diversi ma con lo stesso fine “la tutela del ambiente ed in particolare il nostro mare!”. E’ stato bellissimo vedere ragazzi giovani delle scuole che pulivano la spiaggia mentre degli artisti stavano creando vere e proprie opere d’arte in un luogo tanto amato da noi livornesi”.

Condividi: