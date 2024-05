Al Polo Universitario di Livorno un convegno sulle nuove sfide della tecnologia nel trasporto e nella logistica

Nell’ambito dello Spoke 10 “Logistica e Merci” del Centro Nazionale PNRR di Mobilità Sostenibile (MOST), giovedì 16 maggio 2024 dalle 11 al Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno, si svolgerà il Convegno "Le sfide della tecnologia nel trasporto e nella logistica: un approccio multidisciplinare

Nell’ambito dello Spoke 10 “Logistica e Merci” del Centro Nazionale PNRR di Mobilità Sostenibile (MOST), giovedì 16 maggio 2024 dalle 11 al Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno, si svolgerà il Convegno “Le sfide della tecnologia nel trasporto e nella logistica: un approccio multidisciplinare”.

Il Convegno nasce dalle attività di ricerca di un gruppo di docenti delle Università di Pisa e Federico II di Napoli, nell’alveo di un Progetto nazionale in materia di mobilità sostenibile, finanziato dal MUR, con il partenariato di Poste Italiane, e destinato a durare sino al 2025.

E’ organizzato dal Professor Luca Della Tommasina nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Management e controllo dei processi logistici, attivo presso il Polo di Economia e Legislazione dei sistemi logistici di Livorno, e – in piena continuità con l’articolazione del corso di studi e con i relativi target formativi – annovera interventi eterogenei, di taglio tecnico-ingegneristico alcuni e più propriamente giuridico altri.

Le due sessioni del Convegno saranno moderate da Nicola Castellano, professore di economia aziendale e presidente dei corsi di laurea erogati dal Polo, e da Luisa Azzena, professoressa di diritto amministrativo, la quale svolgerà altresì un intervento avente a oggetto il tema attualissimo dei piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS).

Ancora una volta Il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno svolge il proprio ruolo di trait d’union tra vari settori disciplinari per una visione più completa dell’argomento da trattare, in questo caso tutto ciò che ruota intorno alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie nei trasporti e nella logistica, sia da un punto di vista giuridico che ingegneristico, oltre che economico.

Per conoscere l’intero programma del convegno o iscriversi basta recarsi sul sito istituzionale del Polo https://polologistica.unipi.it

Il convegno è aperto a tutti e si svolgerà in presenza e online.

Condividi:

Riproduzione riservata ©