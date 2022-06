Al Polo Universitario “Sistemi Logistici” di Livorno si discute di collaborazioni con il territorio

I ricercatori presentano le loro attività sui grandi temi del mondo attuale, dalla sostenibilità alla digitalizzazione

Le grandi sfide del mondo attuale, dalla sostenibilità alla digitalizzazione, faranno da filo conduttore all’iniziativa che il Polo Universitario “Sistemi Logistici” di Livorno terrà venerdì 10 giugno per presentare le attività dei suoi ricercatori. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale, il Comune di Livorno e la Fondazione Livorno, si svolgerà nella sede del Polo di Villa Letizia a partire dalle ore 15. Dopo i saluti di benvenuto delle autorità accademiche, interverranno i ricercatori Cristina Campanale, Tiziano Distefano, Alessandro Farina, Anna Montesano, Giovanni Nardini e Sara Sassetti che, a sottolineare la natura multisciplinare del Polo, spazieranno su tematiche quali l’economia aziendale, l’economia politica, il diritto della navigazione, l’ingegneria dei trasporti, l’ingegneria informatica e l’organizzazione aziendale. Al termine delle relazioni ci sarà spazio per domande e interventi da parte degli interessati.

L’iniziativa intende essere un’occasione per approfondire spunti per nuove e rinnovate collaborazioni tra l’università e il territorio in termini di progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico e delle conoscenze.

