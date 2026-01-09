Al posto dei new jersey una passeggiata pedonale tra Fortezza Vecchia e 4 Mori

L'immagine rendering pubblicata dal sindaco Salvetti

L’intervento nasce dalla collaborazione tra l’Autorità di Sistema Portuale e l’Amministrazione Comunale, unite nel rilancio del fronte mare cittadino

È iniziata la riqualificazione tra Fortezza Vecchia e Quattro Mori che trasformerà l’attuale tratto portuale in una vera e propria promenade. L’annuncio è del sindaco Salvetti sui social: “Al posto dei new jersey in cemento, oggi antiestetici e invasivi, sorgerà una passeggiata pedonale con vista sulla darsena, arricchita da percorsi ordinati, nuovi arredi urbani e un moderno impianto di illuminazione a led”. Grande attenzione sarà data anche alla sostenibilità: le pensiline, realizzate con materiali green, saranno sormontate da pannelli fotovoltaici per alimentare la filiera della pesca. “Il progetto – spiega Salvetti – ridisegna un’area che per anni è rimasta ai margini, un “non luogo” privo di connessione con la città, che ora torna a essere spazio vissuto, accessibile e curato. Prevista anche la creazione di un’area ecologica per la raccolta dei rifiuti prodotti dalla pesca”. Questo intervento nasce dalla collaborazione tra l’Autorità di Sistema Portuale e l’Amministrazione Comunale, unite nel rilancio del fronte mare cittadino.

