Messa al Santuario per celebrare il patrono delle polizie locali

Alla cerimonia, officiata dal vescovo Simone Giusti, hanno preso parte gli agenti, gli ufficiali, i comandanti delle altre forze dell’ordine e i rappresentanti istituzionali tra cui il sindaco Salvetti

di Giulia Bellaveglia

Riuniti al Santuario della Madonna di Montenero gli esponenti della Polizia municipale di Livorno e provincia per la celebrazione di una santa messa in onore a San Sebastiano, martire cristiano e patrono del Corpo morto il 20 gennaio del 288 a Roma. Alla cerimonia, celebrata dal vescovo monsignor Simone Giusti, hanno preso parte gli agenti, gli ufficiali, i comandanti delle altre Forze dell’Ordine, i rappresentanti istituzionali, tra i quali il sindaco Luca Salvetti, la questora Giuseppina Stellino, la vicepresidente della Provincia Eleonora Agostinelli, il presidente del Consiglio comunale Pietro Caruso e la sindaca di Collesalvetti Sara Paoli, oltre ai numerosi gonfaloni dei Comuni della provincia. Un momento che ha avuto lo scopo di sottolineare l’importanza del Corpo municipale per le comunità cittadine. “Un evento significativo – afferma il comandante dei vigili urbani Joselito Orlando – per evidenziare il ruolo che rivestiamo in società. San Sebastiano martire è il nostro protettore e colui che rappresenta un simbolo, a cui tutti noi dobbiamo cercare di avvicinarci per poter effettuare al meglio il nostro servizio. Tante emozioni, per un lavoro che svolgo da venticinque anni e di cui, da qualche anno, rivesto il ruolo di responsabile. Quando sono arrivato in città ho notato una grande compattezza e vicinanza da parte delle istituzioni e degli appartenenti al nostro settore”. “Un patrono leale, forte, integrale – dice monsignor Giusti – senza una piega, grande nella carità e pronto anche a dare la vita. Fu ucciso due volte perché era talmente robusto e forte che chi gli fece del male fu costretto a ribadire, visto che dopo il primo tentativo si riprese, continuando a testimoniare Cristo senza avere paura. Questo sta a significare che anche noi dobbiamo essere persone leali ed essere solidali con la Polizia Municipale nel fare il nostro dovere”. I rappresentanti delle istituzioni sono stati accolti nella struttura religiosa con un picchetto d’onore.

