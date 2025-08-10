Al Social Beach di Calambrone il 2° Memorial Lorenzo Filippi

Tra i 45 partecipanti anche molti amici e conoscenti di Lorenzo provenienti da fuori. In apertura di torneo le toccanti parole in memoria di Lorenzo espresse dal presidente Fabio Giachetti

Si è svolto il 10 agosto, per San Lorenzo, il 2° Memorial Lorenzo Filippi al Social Beach di Calambrone. Tra i 45 partecipanti, oltre ai frequentatori abituali del Social Beach, anche molti amici e conoscenti di Lorenzo provenienti da fuori. In apertura di torneo le toccanti parole in memoria di Lorenzo espresse dal presidente Fabio Giachetti. Le partite si sono disputate sul campo di calcetto in sabbia dello stabilimento in stile brazilian soccer. Molta partecipazione anche da parte del pubblico attratto dalla bella manifestazione organizzata dai consiglieri. La famiglia ringrazia il circolo Arci Calambrone e il bar-ristorante Social Beach che hanno contribuito ad alcuni premi. I vincitori, premiati da Sandro e Dunia i genitori di Lorenzo, sono stati: Giovanni Razzauti, Leonardo Giusti (premiato anche come miglior calciatore della manifestazione) e Giacomo Dominici.

Condividi:

Riproduzione riservata ©