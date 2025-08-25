“Al traguardo ho lanciato la pagaia e pianto con Matteo, poi il fritto con Chiara”

Foto di Matteo Morsellino che ringraziamo per la disponibilità

Christian Volpi, 27 anni a novembre, racconta le emozioni di una giornata che lo ha visto conquistare la medaglia d'argento nella finale mondiale di KL2 Men 200m

“Sono sincero, mi aspettavo di fare una prestazione come quella che ho fatto e di rientrare nei primi cinque al mondo. Sarebbe sciocco se dicessi che mi aspettavo la medaglia. La nostra categoria si gioca sul filo dei centesimi di secondo, ovvero sul filo dei centimetri se non millimetri”. A parlare è Christian Volpi, che ringraziamo per la disponibilità, 27 anni a novembre, all’indomani della medaglia d’argento conquistata nella finale mondiale di KL2 Men 200m. “Il titolo di vice campione del mondo è per me un risultato storico. E’ il primo mondiale in cui mi posiziono a podio e avere ottenuto questo risultato in casa (l’idroscalo di Milano, ndr), davanti alla famiglia e agli amici, è stata una emozione doppia”.

Il 26enne svela poi le emozioni vissute a fine gara: “Quando ho realizzato di essere arrivato secondo mi sono lasciato trasportare e ho scaricato tutta la tensione. Dopo il traguardo ho lanciato la pagaia al cielo e arrivato al pontile quando ho visto mio fratello Matteo mi sono lasciato andare in un pianto di gioia. A chi dedico questa vittoria? Alla mia famiglia, agli amici, sempre presenti, alla mia fidanzata Chiara, al Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa che mi permette di vivere lo sport da professionista, alla città di Livorno e a tutti coloro che hanno fatto il tifo per me. E poi un ringraziamento particolare al mio babbo Roberto, ai miei fratelli Matteo e Davide, alla mia allenatrice personale Elisabetta Introini e al mio personal trainer di pesistica Alessandro Bini”. Rientrato a Livorno, Christian “da buon livornese si è concesso un fritto misto insieme a Chiara per sentirsi di nuovo a casa”.

