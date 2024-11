Al via “Badabimbunbé 3.0” per formare giovani bagnini e promuovere l’inclusione sociale e ambientale

Parte il progetto “Badabimbunbé 3.0”, un’iniziativa innovativa ideata da Matteo Nani per Sons of The Ocean in collaborazione con l’associazione FISA Salvamento e finanziata dal CRED del Comune di Livorno, rivolta a giovani tra i 18 e i 25 anni. Il progetto mira a formare 10 ragazzi e ragazze per ottenere la qualifica di bagnino, promuovendo allo stesso tempo inclusione sociale, di genere e sensibilizzazione ambientale.

Inclusione sociale e formazione professionale – Il progetto “BADABIMBUNBÉ 3.0” offre un percorso formativo completo che coinvolgerà 10 giovani, selezionati tra i primi iscritti, in modo da garantire una partecipazione equamente divisa tra ragazzi e ragazze (5 ragazzi e 5 ragazze) di ogni estrazione sociale. L’obiettivo è fornire competenze professionali nel campo del salvataggio in mare, favorendo al contempo un ambiente inclusivo che dia spazio a giovani provenienti da contesti diversi.

Formazione e sensibilizzazione ambientale- Il percorso formativo comprende la partecipazione al corso ufficiale per bagnino, riconosciuto a livello nazionale e gestito dall’associazione FISA Salvamento, che coprirà sia gli aspetti teorici che pratici del salvataggio e del primo soccorso in mare. A complemento della formazione tecnica, “BADABIMBUNBÉ 3.0” prevede due lezioni teoriche sull’inquinamento delle spiagge locali e una lezione pratica dedicata alla pulizia di una spiaggia, per sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della tutela ambientale e del rispetto per il nostro territorio costiero.

Un impegno concreto per i giovani e l’ambiente – “BADABIMBUNBÉ 3.0” rappresenta un’opportunità unica per i giovani di Livorno, offrendo loro la possibilità di ottenere una qualifica professionale e al contempo diventare ambasciatori dell’inclusione e della sostenibilità ambientale. Attraverso questo progetto, i partecipanti potranno non solo acquisire competenze utili per il mondo del lavoro, ma anche prendere parte attiva nella protezione e nella valorizzazione dell’ambiente marino.

Tempistica e modalità di partecipazione – Il progetto si svolgerà nell’arco di tre mesi e le attività avranno luogo presso strutture comunali e sulle spiagge locali. Le iscrizioni si apriranno Lunedì 18 novembre 2024, alle 10:00 fino a 4 dicembre 2024, e i posti sono limitati: verranno accettati i primi 10 iscritti, garantendo un equilibrio di genere e una rappresentazione inclusiva della comunità locale.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, contattare il CRED del Comune di Livorno: [email protected]

“BADABIMBUNBÉ 3.0” è un’iniziativa promossa dal CRED del Comune di Livorno e realizzata in collaborazione con l’associazione FISA Salvamento, con l’obiettivo di formare giovani bagnini, promuovere l’inclusione sociale e sensibilizzare sui temi dell’inquinamento ambientale.

Link per iscriversi:

https://forms.gle/c6uJPnQAbPfiHSaN6

