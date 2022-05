Al via corso per Volontario Antincendio Boschivo

La Pubblica Assistenza di Collesalvetti organizza sabato 28 e domenica 29 maggio il corso A.I.B. di 20 ore (pratica e teoria) tenuto da formatori AIB Regione Toscana

Ami il bosco, la natura e vuoi fare qualcosa per difenderli? L’Antincendio Boschivo è quello che fa per te. Entra a far parte della Squadra Regionale. Puoi operare in tutta la Toscana. Diventa anche tu Volontario Antincendio Boschivo. La Pubblica Assistenza di Collesalvetti organizza sabato 28 e domenica 29 maggio il corso A.I.B. di 20 ore (pratica e teoria) tenuto da formatori AIB Regione Toscana. Per informazioni Andrea Ferrara 377-5357112 oppure Daniele Scarselli 348-7044067.