Al via i lavori per il completamento della rotatoria di via di Montenero

Sarà realizzato lo strato finale della pavimentazione stradale (tappeto di usura in asfalto) e la segnaletica stradale orizzontale definitiva. Svincolo “Montenero” della Variante chiuso nella direzione nord-sud da martedì 21 gennaio

Partiranno martedì 21 gennaio i lavori per il completamento della rotatoria di via di Montenero. Sarà realizzato lo strato finale della pavimentazione stradale (tappeto di usura in asfalto) e la segnaletica stradale orizzontale definitiva. L’intervento (nella planimetria i tratti da asfaltare sono disegnati in arancione) riguarderà anche, per alcune decine di metri, i tratti stradali che confluiscono nella rotatoria, compresi i due bracci dello svincolo “Montenero” della SS1 che si allacciano alla corsia direzione nord-sud, cioè la corsia lato mare della Variante Aurelia.

Per motivi di sicurezza, sarà pertanto necessario chiudere (ordinanza Anas n. 8/2025) per una decina di giorni (dalle ore 7 di martedì 21 gennaio fino alle ore 17 di venerdì 31 gennaio) lo svincolo “Montenero” della Variante ai mezzi provenienti da nord (Pisa-Livorno) e diretti verso via di Montenero, e ai mezzi che da via di Montenero dovrebbero immettersi nella Variante in direzione sud (Rosignano-Grosseto-Roma).

Sarà installata idonea segnaletica di preavviso sia sulla SS1 che sulle strade locali.

Le alternative per raggiungere la zona di Montenero, per chi si troverà a percorrere la Variante provenendo da nord, saranno uscire allo svincolo “Livorno Sud” oppure arrivare fino ad Antignano-Maroccone, alla fine della galleria di Montenero.

Per chi proviene da sud (Rosignano) e ha imboccato la Variante al Maroccone, dopo la galleria di Montenero la prima uscita utile sarà “Livorno Sud”. Nessuna interruzione, ovviamente, sulla Variante, sia in direzione sud sia in direzione nord. Per quanto riguarda la via di Montenero, l’ordinanza del Comune (determinazione n. 240/2025), anch’essa valida fino al 31 gennaio, non prevede chiusure stradali ma solo restringimenti della carreggiata nei tratti di volta in volta interessati dai lavori, limite di velocità di 30 km/h e regolamentazione del traffico con l’ausilio di movieri e di personale a terra.

