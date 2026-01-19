Riserva dei Monti Livornesi, al via il potenziamento della segnaletica sui sentieri

Foto Cai (Club Alpino Italiano) che il Comune di Collesalvetti ringrazia

L'assessore Jacopo Susini: "L’acquisto della cartellonistica (pali e frecce segnavia), fortemente voluto dai comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo, è un modo per dare spessore ai sentieri esistenti che permettono di potenziare il turismo outdoor, asset di primaria importanza per il nostro territorio"

Prosegue l’impegno per la valorizzazione e la fruizione della Riserva dei Monti Livornesi. Grazie alla convenzione tra i Comuni di Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Livorno e l’Unione delle Colline Metallifere, è stato possibile beneficiare dei contributi messi a disposizione dalla Regione Toscana e destinati alla promozione dell’area protetta. Dopo la redazione della cartografia ufficiale, i progetti didattici con le scuole e l’installazione dei pannelli descrittivi agli ingressi della Riserva, il progetto compie un ulteriore passo in avanti. I tre comuni hanno infatti deciso di investire nel potenziamento della cartellonistica direzionale lungo i sentieri, attraverso un accordo di cittadinanza attiva con il CAI (Club Alpino Italiano) che ha fornito le direttive tecniche sulle tipologie di strutture da acquistare, garantendo così standard di qualità e uniformità. “Si tratta di un ottimo risultato che permette di valorizzare la rete sentieristica dei Monti Livornesi – ha dichiarato l’assessore al turismo Jacopo Susini. La stretta collaborazione con i volontari del CAI è fondamentale: la loro attenzione storica alle criticità e ai punti di forza del paesaggio ci permette di lavorare in modo coordinato per ottenere risultati concreti. L’acquisto della cartellonistica, fortemente voluto dai tre comuni, è un modo per dare spessore ai sentieri esistenti che, inseriti in una rete specifica, permettono di potenziare il turismo outdoor, asset di primaria importanza per il nostro territorio”. La fornitura dei nuovi elementi direzionali (pali e frecce segnavia), che sarà installata dagli stessi volontari entro la prossima primavera, è il frutto di un cofinanziamento che vede uniti l’impegno diretto dell’Ente e le risorse regionali.

“Ringraziamo l’Amministrazione di Collesalvetti per aver portato a buon fine le procedure per l’acquisto della segnaletica verticale da installare lungo la rete dei Monti Livornesi – ha affermato Stefano Dal Canto Responsabile della Sentieristica per il CAI – Questo è il primo atto concreto che segue la sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione tra il Club Alpino Italiano e i Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti avvenuto lo scorso agosto. Prosegue lo sforzo congiunto per migliorare la fruibilità delle nostre colline secondo i principi dell’escursionismo consapevole e a impatto zero, via maestra per un’autentica conservazione di tutte le bellezze che questo territorio racchiude”.

Essenziale, ancora una volta, il coordinamento della Regione Toscana: la gestione collegiale, infatti, ha permesso di ottimizzare le risorse disponibili e di agire in modo organico su un territorio vasto e prezioso.

Condividi:

Riproduzione riservata ©