Iniziato il restauro del Queer Wall al Parco Odeon

Presenti anche la vicepresidente della Regione Toscana Diop e l’assessora Rafanelli

Sono iniziati questa mattina i lavori di restauro del Queer Wall al Parco Odeon di Livorno, il murale simbolo della comunità LGBTQIA+ vandalizzato nei giorni scorsi con una mano di vernice bianca. Erano presenti anche la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop e l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli. L’opera, realizzata nel 2023 da Arcigay Livorno insieme ad associazioni e artisti del territorio, raffigura figure simbolo della cultura queer come Pier Paolo Pasolini, Virginia Woolf e Keith Haring. Nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio il murale era stato deturpato. Questa mattina i volontari hanno partecipato alle operazioni di pulizia e recupero del muro, trasformando il restauro in un momento collettivo di partecipazione e difesa dei diritti.

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