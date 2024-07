Al via il ripristino del muro a retta sul lato nord della Terrazza dopo le mareggiate del 2023

Una parte sarà transennata (zona in rosso), mentre un’altra porzione sarà occupata da una piccola area di cantiere (zona in blu)

Non si tratta del primo intervento di questo genere alla Terrazza Mascagni, in quanto in questi ultimi mesi sono stati già ripristinati circa i tre quarti del fronte mare della Terrazza

Partirà lunedì 15 luglio l’intervento, coordinato dal settore Lavori pubblici del Comune di Livorno (ufficio Progettazione e Qualificazione spazi pubblici), di ripristino del muro a retta del lato nord della Terrazza Mascagni. Parte della Terrazza sarà transennata (zona in rosso nella mappa allegata), mentre un’altra porzione di Terrazza sarà occupata da una piccola area di cantiere (zona in blu della mappa). I lavori dureranno una ventina di giorni e saranno eseguiti dall’impresa Antonino e Giuseppe Colloca Snc di Ponte d’Oro (Pisa), nell’ambito degli interventi in regime di somma urgenza stabiliti dal Comune di Livorno dopo le mareggiate del novembre scorso. Non si tratta del primo intervento di questo genere alla Terrazza Mascagni, in quanto in questi ultimi mesi l’impresa Colloca ha già ripristinato circa i tre quarti del fronte mare della Terrazza. Tra l’altro, per questi lavori (sia per quelli già eseguiti sia per quelli ancora da eseguire) il Comune ha recentemente ottenuto un finanziamento della Regione Toscana per oltre 365mila euro (ordinanza commissariale n. 59 del 17/6/2024 firmata dal commissario Eugenio Giani). Si tratta comunque di lavori di ripristino di paramenti murari, parapetti, sgrotti e ammaloramenti dei manufatti prospicienti al mare in seguito ai danni del maltempo, non di interventi di restauro. Con la stessa ordinanza il Commissario ha anche finanziato, per oltre 220mila euro, i lavori di somma urgenza (anche questi in parte eseguiti e in parte da eseguire) per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità di accesso alle strutture e alle aree pubbliche nella zona dell’Acquario.

