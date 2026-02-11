Al via la campagna di Asa per la sostituzione gratuita dei contatori del gas

Foto di archivio

Prima dell’intervento, gli utenti riceveranno una comunicazione diretta e tramite affissione di avvisi cartacei almeno tre giorni prima della data prevista. In caso di assenza, qualora il contatore sia collocato in un luogo accessibile, la sostituzione verrà comunque effettuata

Intorno alla metà di febbraio, Asa avvierà la campagna di sostituzione gratuita dei contatori del gas nei Comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo, San Vicenzo e Castagneto Carducci. L’iniziativa fa parte di un percorso di miglioramento continuo del servizio per aumentarne efficienza e affidabilità. Le operazioni saranno totalmente a carico dell’azienda e verranno eseguite dalla società Bruno Srl, incaricata ufficialmente da Asa. Prima dell’intervento, i clienti riceveranno una comunicazione diretta e saranno inoltre informati tramite affissione di avvisi cartacei all’indirizzo della fornitura, almeno tre giorni prima della data prevista. In caso di assenza del cliente, qualora il contatore sia collocato in un luogo accessibile, la sostituzione verrà comunque effettuata. Al termine dell’intervento, l’operatore della ditta Bruno Srl lascerà presso il contatore un cedolino di avvenuta sostituzione, con l’indicazione dei dati del vecchio e del nuovo misuratore. I dati di sostituzione saranno poi trasmessi da Asa alla società di vendita del cliente. Gli operatori autorizzati interverranno attraverso le seguenti modalità: senza la riscossione a domicilio di alcuna somma di denaro, esibendo il tesserino di riconoscimento (con nome, cognome e numero identificativo), muniti di pettorina ad alta visibilità con logo Bruno Srl e a bordo di furgoni con loghi Bruno Srl e Asa.

