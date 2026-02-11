Al via la campagna di Asa per la sostituzione gratuita dei contatori del gas
Foto di archivio
Prima dell’intervento, gli utenti riceveranno una comunicazione diretta e tramite affissione di avvisi cartacei almeno tre giorni prima della data prevista. In caso di assenza, qualora il contatore sia collocato in un luogo accessibile, la sostituzione verrà comunque effettuata
Intorno alla metà di febbraio, Asa avvierà la campagna di sostituzione gratuita dei contatori del gas nei Comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo, San Vicenzo e Castagneto Carducci. L’iniziativa fa parte di un percorso di miglioramento continuo del servizio per aumentarne efficienza e affidabilità. Le operazioni saranno totalmente a carico dell’azienda e verranno eseguite dalla società Bruno Srl, incaricata ufficialmente da Asa. Prima dell’intervento, i clienti riceveranno una comunicazione diretta e saranno inoltre informati tramite affissione di avvisi cartacei all’indirizzo della fornitura, almeno tre giorni prima della data prevista. In caso di assenza del cliente, qualora il contatore sia collocato in un luogo accessibile, la sostituzione verrà comunque effettuata. Al termine dell’intervento, l’operatore della ditta Bruno Srl lascerà presso il contatore un cedolino di avvenuta sostituzione, con l’indicazione dei dati del vecchio e del nuovo misuratore. I dati di sostituzione saranno poi trasmessi da Asa alla società di vendita del cliente. Gli operatori autorizzati interverranno attraverso le seguenti modalità: senza la riscossione a domicilio di alcuna somma di denaro, esibendo il tesserino di riconoscimento (con nome, cognome e numero identificativo), muniti di pettorina ad alta visibilità con logo Bruno Srl e a bordo di furgoni con loghi Bruno Srl e Asa.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.