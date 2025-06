Al via la manutenzione delle aree gioco e fitness

Completati 14 interventi nei parchi Borrani Provenzal, Coltellini, piazza Europa, villa Fabbricotti, villa Mimbelli e parco Gattai. Ne sono previsti ulteriori 8 nei parchi di via Giordano Bruno, Terrazza Mascagni, Pertini, Giotto, via Firenze, Lenci e Cattaneo

Sono partiti mercoledì 11 giugno i primi interventi di riparazione e manutenzione ordinaria dei giochi e delle attrezzature ludiche cittadine risultate non conformi o comunque da riparare, anche a seguito delle segnalazioni pervenute dai cittadini, grazie a un servizio di monitoraggio, ispezione e manutenzione ordinaria già appaltato dal 2024 dal settore Coordinamento Attuativo PNRR del Comune. Per l’anno in corso ad aggiudicarsi il servizio, per 25mila euro, è stata la ditta Zennaro Legnami Srl di Porto Viro (Ro). Il servizio di ispezione annuale (svolto secondo la normativa UNI EN 1176 sulla verifica della sicurezza e della conformità alle norme tecniche) è già stato avviato e concluso nel maggio scorso, su tutto il territorio comunale. Ad oggi risultano completati quattordici interventi di sistemazione delle attrezzature come ad esempio nei parchi Borrani Provenzal, Coltellini, piazza Europa, villa Fabbricotti, parco Gattai e villa Mimbelli. Sono previsti ulteriori otto interventi nei parchi di via Giordano Bruno, Terrazza Mascagni, Pertini, Giotto, via Firenze, Lenci, Cattaneo e villa Fabbricotti. “L’Amministrazione comunale di Livorno – spiega l’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli – in questi ultimi anni ha fortemente investito sulle aree gioco poste nelle aree verdi e negli spazi pubblici, sia quelle destinate ai bambini, favorendone l’inclusività, sia quelle destinate al fitness. Grazie a questi investimenti (circa un milione di euro negli ultimi cinque anni) e agli interventi manutentivi il Comune riesce e tenere attive 61 aree pubbliche su cui insistono impianti ludici, con 330 elementi tra giochi e attrezzi fitness oltre alle relative pavimentazioni antitrauma, provando a dare risposte alle nuove esigenze poste dalle famiglie, in particolare dopo la pandemia da Covid”.

