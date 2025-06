Al via la nuova programmazione di Confesercenti e Vetrina toscana, si parte con Villa Gamba

Il primo appuntamento è per sabato 7 giugno ore 18.30 alla scoperta del fascino senza tempo di Villa Niccolai Gamba, incastonata nel verde delle colline livornesi tra il Monte Burrone e il mare. Coli: "Su quattordici eventi organizzati su tutta la provincia, ben dodici saranno a Livorno. Ci aspettano mesi davvero interessanti". Per prenotazioni: 348 3801479, [email protected]

“Ogni anno cerchiamo di fare sempre meglio e sempre di più con il contributo congiunto che mettono a disposizione la regione Toscana attraverso TPT e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno” spiega Annalisa Coli, responsabile del progetto Vetrina Toscana per la Confesercenti Provinciale di Livorno “con un occhio di riguardo, lo dobbiamo ammettere, per la città di Livorno che a nostro avviso ha una tale potenzialità di attrazione turistica nel segmento cultural/enogastronomico che merita tutto il nostro impegno”. “Non è un caso che sui quattordici eventi organizzati su tutta la provincia, ben dodici saranno a Livorno” prosegue Coli “in parte perché gli eventi dedicati ai bambini hanno trovato nella nostra città un terreno talmente fertile che ci ha spinti quest’anno a prevedere ben tre laboratori culinari nell’ambito di Vetrina Toscana Kids (e stiamo valutando la possibilità di collaborazioni con altri eventi legati al cibo che si svolgeranno in città) ed in parte perché sono talmente tante le ricchezze da valorizzare nella città capoluogo che … non basterebbe un anno per dare visibilità a tutte” prosegue Coli. “Abbiamo fatto una selezione di luoghi e di prelibatezze enogastronomiche tipiche, abbiamo fatto gli abbinamenti e sono nati così nove eventi che da Montenero al lungomare, dal museo Fattori alla Livorno da bere in Bus rosso alle ville storiche porteranno livornesi e non alla scoperta di questa città che…non si finisce mai di scoprire!”. “Grazie alla collaborazione con Cooperativa Itinera e Agave Cooperativa nostri partner nella realizzazione degli appuntamenti per grandi e piccini” conclude Annalisa Coli “e soprattutto con l’insostituibile partecipazione dei ristoranti e delle botteghe iscritte a Vetrina Toscana (che ricordiamo essere il circuito di eccellenza creato da Regione Toscana (https://www.vetrina.toscana.it/ e https://www.facebook.com/VetrinaToscana.it) ci aspettano mesi davvero interessanti. Per partecipare alle iniziative consigliamo di seguirci sulla nostra pagina https://www.facebook.com/confesercenti.livorno e di prenotarsi in tempo”. Il primo appuntamento è previsto per sabato 7 giugno ore 18.30, quando andremo a scoprire il fascino senza tempo di Villa Niccolai Gamba, incastonata nel verde delle colline livornesi, storica residenza, le cui origini risalgono all’epoca medicea, quando la famiglia granducale volle un casino di caccia nella tenuta di Antignano. La villa, famosa per la sua posizione panoramica tra il Monte Burrone e il mare, ha ospitato personaggi illustri, come lo scrittore scozzese Tobias Smollett, che vi soggiornò e lavorò ad alcune sue opere. La visita, immersa tra natura e storia, si concluderà con una degustazione di un piatto tipico livornese in versione street food, offerta in collaborazione con Tuscan Street Food ApeTito Livorno.

Informazioni e prenotazioni:

Coop. Agave

Tel. 0586/897890 – Mobile 348 3801479

Email: [email protected]

