Al via la prima edizione di AIxGIRLS, Tech Camp “al femminile”

La partecipazione è gratuita e avverrà tramite autocandidatura sul sito www.aixgirls.it. Un’esperienza unica per consentire alle giovani donne di oggi di intraprendere i mestieri del futuro. Oltre 1.000 le scuole invitate in tutta Italia

Come valorizzare i talenti femminili e creare consapevolezza nelle ragazze rispetto alle nuove opportunità lavorative create dalla trasformazione digitale? Come avvicinare le ragazze all’IT ed in particolare alle tematiche legate all’Intelligenza Artificiale e Data Science? Sono solo alcune delle domande alle quali AIxGIRLS – Summer Tech Camp vuole rispondere (foto tratta dal sito https://www.aixgirls.it/). Si tratta del primo Tech Camp gratuito, completamente “al femminile” dedicato alle ragazze delle classi di quarta superiore che vogliono mettersi alla prova su materie legate all’Intelligenza Artificiale e Data Science.

Un percorso formativo della durata di una settimana (dal 24 al 30 luglio) in cui immergersi completamente nel mondo AI e Data Science attraverso corsi di studio, incontri e confronti aperti con i professionisti del settore. L’obiettivo è, infatti, far conoscere le tecnologie della quarta rivoluzione industriale, per indirizzare le giovani verso la scelta di facoltà STEM al termine del loro percorso di studi liceali. Una porta aperta verso il futuro per le giovani donne, in un paese come l’Italia, dove la percentuale femminile nei mestieri tech è solo del 17% e il World Economic Forum assegna al nostro paese solo il 63esimo posto sui 153 indicati nella classifica del gender gap. Ideatrice e founder di AIxGIRLS è Darya Majidi, CEO di Daxo Group e Presidente dell’Associazione Donne 4.0, imprenditrice, scrittrice ed esperta di Intelligenza Artificiale, che dedica grande parte del suo tempo a sostenere la trasformazione digitale promuovendo networking ed empowering femminile. “Dobbiamo far emergere l’eccellenza femminile, coltivando i talenti attraverso un percorso di inclusione sociale che permetta alle giovani donne di sentirsi inserite in un sistema integrato e paritario. – dichiara Darya Majidi – Così è nata l’idea di coinvolgere, orientare, informare e formare le ragazze che si apprestano a prendere un’importante decisione in merito al proprio percorso accademico in una sei giorni propedeutica allo sviluppo delle professioniste di domani. In modo particolare daremo vita al primo Camp Tech tutto al femminile dedicato all’AI e alla Data Science. Questo sogno è stato realizzato grazie al supporto di Fineco Asset Management, che ringrazio”. Un progetto dedicato alla valorizzazione e alla crescita delle nuove generazioni, a cui è necessario fornire gli strumenti adeguati per esprimere al meglio il proprio potenziale, fortemente voluto da Fineco Asset Management, società di gestione del risparmio con sede a Dublino, interamente partecipata da FinecoBank. “Stimolare la transizione verso una società più equa e accessibile è una priorità di tutti. La finanza può offrire il proprio contributo, supportando iniziative concrete, come questa, in grado di restituire qualcosa di tangibile alla comunità in cui opera e contribuire a favorire il cambiamento”.

“La volontà è quella di rafforzare il nostro impegno nella sostenibilità, in particolare sui temi della diversità e dell’inclusione anche attraverso un approccio che vada oltre le scelte di investimento. Il progetto rientra nel DNA del nostro Gruppo, dove innovazione e tecnologia da sempre convivono in perfetta armonia.” – ha dichiarato Fabio Melisso, CEO di Fineco Asset Management. Il Summer Tech Camp è rivolto alle studentesse che abbiano concluso la 4a classe superiore e che vogliano scoprire le frontiere più avanzate dell’Intelligenza Artificiale e della Data Science, non solo negli aspetti tecnici ma soprattutto in quelli etici e valoriali. Questi sistemi impattano tutti i settori economici e lavorativi: dalla sanità all’aerospazio, dal fintech all’automotive, dall’entertainment al turismo. “Con questo progetto vogliamo contribuire a chiudere il digital gender gap e aiutare le ragazze, attraverso strumenti concreti, a creare le basi per il loro futuro” – ribadisce Darya Majidi.

La partecipazione è gratuita e avverrà tramite autocandidatura sul sito www.aixgirls.it. Tra tutte le richieste che arriveranno, verranno selezionate 20 ragazze che verranno ospitate dal 24 al 30 luglio 2022 a Volterra presso la SIAF – Scuola Internazionale di Alta Formazione. Le candidature dovranno essere inviate entro il 20 maggio 2022. Nel corpo docenti del campus, così come nel comitato di selezione delle partecipanti, Sara Moccia e Federica Merenda, ricercatrici alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, riconosciuta nel mondo per la formazione d’eccellenza coniugata alla ricerca scientifica di avanguardia. Inoltre sono coinvolte professioniste provenienti dal mondo dell’automotive, dell’healthcare, dell’automazione e della robotica.

AIxGIRLS ha inoltre ottenuto l’importante supporto dell’Associazione Donne 4.0, le cui attività sono dedicate a rendere protagoniste le donne nell’affrontare le nuove sfide globali e costruire con le tecnologie un futuro inclusivo e sostenibile. Un futuro dove solo l’annullamento della disparità di genere, anche attraverso la conoscenza degli strumenti abilitanti della Quarta Rivoluzione Industriale, consentirà alle giovani donne di guidare il cambiamento e dare un importante contributo al Paese.