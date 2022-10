Al via la pulizia delle spiagge dopo le mareggiate

Intanto si stanno svolgendo interventi di pulizia dei corsi d’acqua per garantire il corretto deflusso

Gli uffici Ambiente e Protezione Civile del Comune stanno programmando la pulizia delle spiagge del litorale cittadino, dove a seguito di temporali e mareggiate si sono accumulati grandi quantità di materiali, soprattutto legna. Inoltre si stanno svolgendo interventi di pulizia dei corsi d’acqua per garantire il corretto deflusso.

Il 24 settembre la Regione Toscana ha emesso un bollettino di allerta, criticità arancione, per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico reticolo minore. Tale previsione e’ stata confermata nei fatti per i bacino del Cecina e del Cornia. Le piene dei due fiumi hanno portato in mare materiale vegetale presente negli alvei di questi fiumi.

Successivamente, la mareggiata dei giorni 27 e 28 settembre ha trasportato, non completamente, materiale sulle coste dei comuni litoranei dalla foce del Cornia fino alla costa livornese.

Il Comune di Livorno è intervenuto in emergenza per ripristinare l’operatività’ idraulica dei corsi corsi d’acqua interessati da fenomeni di risalita del materiale a monte delle opere idrauliche, come il rio Quercianella, con interventi effettuati nella mattinata del 27 settembre.

Per le altre situazioni, che non determinano criticità al corretto deflusso delle acque, sono stati effettuati sopralluoghi e gli uffici stanno procedendo alla programmazione degli interventi per la rimozione dei materiali.

