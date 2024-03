Al via le assemblee dei soci Unicoop Tirreno

Sarà presentato il Bilancio preventivo e le iniziative per il 2024, anno in cui la Cooperativa compie 79 anni. Previsti 38,2 milioni di euro di vantaggi per i soci, in crescita di 2,6 milioni rispetto al 2023. Tutte le info su unicooptirreno.it/assemblee2024

Dal 7 al 15 marzo 2024, l’anno in cui Unicoop Tirreno – la Cooperativa di consumatori fondata a Piombino (LI) il 26 febbraio 1945 – compie 79 anni, i soci Coop sono invitati a partecipare alle assemblee per discutere dell’andamento della Cooperativa, delle iniziative e degli obiettivi economici e sociali del nuovo anno. Pur non essendo obbligatorie per legge, queste assemblee autonome rappresentano un’occasione di scambio e confronto tra la Cooperativa e la sua base sociale. L’esser socio di Unicoop Tirreno, infatti, non vuol dire solo accedere a sconti e vantaggi economici, ma anche prendere parte alla vita della Cooperativa ed essere informati su scelte e decisioni. Le assemblee saranno l’occasione per comunicare l’impegno per il nuovo anno, volto a coniugare un’offerta di qualità e a prezzi convenienti, con gli obiettivi di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Saranno presentate le previsioni di bilancio del 2024 e le iniziative per tutelare il potere d’acquisto dei consumatori e in particolare dei soci: per il 2024 si stimano vantaggi esclusivi per i soci per 38,3 milioni di euro, in crescita di 2,6 milioni rispetto al 2023.

Proseguirà anche l’impegno sui prodotti a marchio Coop. Si tratta di un’offerta di qualità, controllata, etica e a un prezzo vantaggioso, molto apprezzata dai clienti: la quota del prodotto Coop ha superato il 38% delle vendite di Unicoop Tirreno e oltre l’80% degli intervistati, nel Rapporto Coop 2023, ha affermato che acquisterà ancora più prodotti Coop nel 2024. In linea con i principi fondativi della Cooperativa, anche il 2024 sarà caratterizzato per l’attenzione al sociale, col rinnovato impegno per aiutare chi si trova in difficoltà e il lancio di nuovo progetto volto a far crescere le relazioni tra le persone e le comunità. Continueranno, infine, gli investimenti per la manutenzione e l’ammodernamento dei punti vendita, per l’adeguamento dei sistemi informativi e per una maggiore efficienza energetica. Prevista anche l’apertura di due nuovi punti vendita sulla costa toscana, aperti solo nel periodo estivo (Marina di Bibbona -LI e Principina a Mare – GR). Tutte le info su unicooptirreno.it/assemblee2024.

