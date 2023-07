(1) Allegati (1) AMICODIVALERIO

Al via torneo di gabbione a scopo benefico tra Lido, Onde del Tirreno e Roma

Torneo di gabbione a scopo benefico tra 3 stabilimenti balneari, Lido Onde del Tirreno e Roma, per i nati nel 2013 e 2014, dove a vincere saranno lo sport, l’amicizia e la solidarietà. Grande disponibilità da parte del bagno Onde del Tirreno nel dare il gabbione e ingressi gratuiti ai genitori e accompagnatori nei giorni di gare: 7, 8 e 9 luglio. L’idea del torneo è nata nel corso dell’inverno sui campi di calcio tra genitori, allenatori e dirigenti di varie squadre livornesi. Tutti amici o conoscenti. Per gli ex Pejani gli organizzatori sono Dario Giacomelli di Medicina dello Sport G.P. Ferretti 1984; Alessio Lombardi, allenatore 2014 A. Picchi. Per i Lido Valerio Casella, Marco Parri, Gabriele Vettori e Gabriele Adamo. Per i Roma Alessandro Novi, Giusy Del Giudice e Alessandro Aureli dell’associazione Amicodivalerio Aps (www.amicodivalerio.org). “La nostra associazione – spiega la presidente Manuela Magri – dà sostegno a piccoli eroi che devono affrontare una grande battaglia per la vita: patologie oncologiche cerebrali”. Tutto il ricavato del torneo verrà devoluto a Amicodivalerio Aps.

