Al via un corso di formazione gratuito sul cinema per docenti

Corso promosso da Cooperativa Itinera nell'ambito del progetto "Io non ho paura. Le paure vinte in sala" finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione. La partecipazione è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria. I posti sono limitati. Per iscriversi trovate il link all'interno dell'articolo: 4 incontri, il 7 marzo il primo

La Cooperativa Itinera, nell’ambito del progetto “Io non ho paura. Le paure vinte in sala“, finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il supporto del Comune di Livorno, propone un corso di formazione gratuito sul cinema per docenti di ogni ordine e grado di Livorno e Provincia.

Corso di formazione per docenti

Il corso si propone di fornire strumenti utili per un uso consapevole degli audiovisivi e le basi per la padronanza del mezzo cinematografico. Attraverso lezioni teoriche e pratiche, i docenti acquisiranno competenze per rapportarsi in modo attento, curioso e creativo ai testi audiovisivi, sviluppando nei ragazzi un rapporto più profondo e propositivo con i prodotti mediali che consumano quotidianamente. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’analisi di film che presentano diverse modalità di paura, per aiutare i giovani a comprendere e affrontare le proprie ansie.

Struttura del corso

Il corso si articola in 4 incontri di 2 ore ciascuno, in modalità mista (presenza e online), e una proiezione serale al cinema (consigliata). I docenti che frequenteranno tutti e quattro gli incontri riceveranno un attestato di partecipazione riconosciuto dal CRED.

Programma

• 07 marzo, ore 17:30-19:30 (in presenza): “Oltre la Paura: per comprendere e affrontare le ansie degli adolescenti” – Piergiorgio Curti

• 13 marzo, ore 17:00-19:00 (online): “Anatomia di un Film: Analisi degli Elementi Materiali e Narrativi” – Marco Bruciati

• 19 marzo, ore 21:10 (proiezione al cinema 4Mori): “Chiedo asilo” di Marco Ferreri, introdotto da Marco Bruciati (ingresso gratuito, consigliato)

• 27 marzo, ore 17:00-19:00 (in presenza): “Hitchcock e la didattica del cinema: Suspense, Narrazione e Apprendimento” – Massimo Ghirlanda

• 17 aprile, ore 17:00-19:00 (online): “Dialogare con le Nuove Generazioni: Il Cinema come Linguaggio Comune” – Roy Menarini

Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria. I posti sono limitati. Per iscriversi, è necessario compilare il modulo online al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9yNkVFzXwV7xSYXEcLlLw8RaiSB72Jyvyd-sYGarfMkQSOQ/viewform

Piattaforma online iononhopaura.com

È online la piattaforma iononhopaura.com, in continuo aggiornamento, dove la redazione del progetto sta inserendo, a partire dalla selezione di film svolta per il progetto, contenuti ad hoc per i docenti per poter lavorare in autonomia attraverso il cinema in classe. Tutti i film sono disponibili per il prestito in DVD presso la Biblioteca Labronica – Villa Maria. Nei prossimi mesi, la piattaforma sarà animata con contenuti video e tutorial per la diffusione della conoscenza del cinema, oltre alla narrazione delle attività laboratoriali nelle scuole. Sui social di progetto Fb, IG e Tiktok, i contenuti in tempo reale sulle attività svolte e approfondimenti di studiosi e professionisti.

Il progetto “Io non ho paura. Le paure vinte in sala”

Il progetto, finanziato nell’ambito del bando “Il cinema e l’audiovisivo a scuola”, è un programma di attività rivolto al mondo della scuola che prevede un piano di formazione sul cinema per gli insegnanti, percorsi didattici, laboratori e proiezioni rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle secondarie di secondo grado, coordinate da professionisti del settore. La cooperativa Itinera, con il supporto del Comune di Livorno (Sistema integrato infanzia 0/6 anni e Cred), della Società di Produzione Cinematografica Indipendente I Licaoni, della Santifanti srl con la regista e sceneggiatrice Livia Giunti, e l’associazione FILIPI Horror Festival si è aggiudicata il bando che vede la formazione agli audiovisivi su più livelli, sia in classe che al cinema. Il progetto ha infatti come partner il Cinema 4Mori e il Cinema Salesiani e prevede proiezioni presso la Biblioteca Labronica – Villa Maria, Centro di Documentazione sulle arti dello spettacolo. Da gennaio sono partiti i laboratori sperimentali con professionisti del cinema presso gli istituti che hanno aderito al progetto. Gli studenti attraverso un programma di incontri in classe e presso il Centro di Documentazone sulle arti dello spettacolo, stanno sperimentando come si gira un cortometraggio grazie al lavoro svolto con I Licaoni, le emozioni scaturite attraverso la musica con il musicista Luca Bagagli e l’analisi del fotogramma con l’artista Valentina Restivo. I laboratori sono sempre introdotti da un breve excursus sulla nascita del cinema a cura delle operatrici della didattica di Coop.Itinera.

Informazioni

• Contenuti del corso: Biblioteca di Villa Maria – 0586.219265 (martedì, giovedì e venerdì pomeriggio)

• Iscrizioni: [email protected]

• Progetto “Io non ho paura”: www.iononhopaura.com

