Alberi di Natale, dal 9 gennaio inizia il servizio di ritiro nei centri di raccolta per creare compost di qualità

Dal 9 gennaio (fino al 28 gennaio) sarà attivo il servizio per la raccolta straordinaria degli abeti. Ci si potrà avvalere anche del ritiro a domicilio tramite appuntamento. Aamps ricorda che abbandonare gli abeti in strada è un reato

Da lunedì 9 gennaio (fino a sabato 28 gennaio) i cittadini che vorranno disfarsi degli abeti utilizzati nelle abitazioni durante le festività natalizie potranno attivarsi secondo le seguenti modalità:

1) consegna ai Centri di raccolta

“Picchianti” (Via degli Arrotini, 49)

dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00

“Livorno Sud – La Rosa” (Via Cattaneo, 81)

dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00

2) prenotazione del ritiro a domicilio

numero verde 800031266

0586416350

APP (“Aamps Livorno”)

Ai Centri di raccolta si potranno consegnare anche gli alberi di Natale artificiali non più utilizzabili, così come i vari oggetti usati per le decorazioni. L’Azienda ricorda che disfarsi correttamente degli abeti significa avviare la trasformazione del legno in compost di qualità a favore del riciclo e dell’economia circolare. Abbandonare gli abeti in strada, anche a ridosso dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, è un reato perché non solo risulterebbe dannoso per l’ambiente ma gli alberi diventerebbero un ostacolo alla mobilità veicolare e pedonale.

