Alberi di Natale, ecco come smaltirli

Da martedì 11 gennaio, fino al 28 dello stesso mese, sarà attivo il servizio per la raccolta straordinaria degli abeti. Ci si potrà avvalere anche del ritiro a domicilio tramite appuntamento

Aamps informa che a partire da martedì infatti i cittadini che vorranno disfarsi degli abeti utilizzati nelle abitazioni durante le festività natalizie potranno attivarsi secondo le seguenti modalità:

1) consegna ai Centri di raccolta

– “Picchianti” (Via degli Arrotini, 49)

dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00

-“Livorno Sud – La Rosa” (Via Cattaneo, 81)

dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00

2) prenotazione del ritiro a domicilio

Numero verde 800031266 (da rete fissa)

0586416350 (da rete mobile)

APP (“Aamps Livorno”)

“Portare gli abeti ai Centri di raccolta – commenta Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno – significa avviare la trasformazione del materiale in compost di qualità a vantaggio del riciclo e dell’economia circolare. Colgo l’occasione per ricordare che è vietato abbandonarli in strada, anche a ridosso dei contenitori per la raccolta dei rifiuti: sarebbe dannoso per l’ambiente e risulterebbero un ostacolo mobilità veicolare e pedonale”.

Aamps ricorda che ai Centri di raccolta si potranno consegnare anche gli alberi di Natale artificiali non più utilizzabili, così come i vari oggetti usati per le decorazioni.