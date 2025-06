Albero caduto nella corsia per Tirrenia

Un grosso ramo di un albero poco dopo il semaforo pedonale è caduto in viale del Tirreno, a Calambrone, direzione Tirrenia. E’ accaduto poco prima delle 9 e non ci sarebbero state particolari conseguenze, per fortuna, considerate le tante automobili di bagnanti che la domenica, soprattutto, percorrono questa strada. L’automobilista che si è trovato davanti l’albero è riuscito a sterzare evitando così l’impatto. L’episodio verosimilmente potrebbe creare rallentamenti. Seguiranno le operazioni di rimozione e messa in sicurezza. La municipale veicola la viabilità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©