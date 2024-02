Albero crolla in piazza Magenta nella notte

Un grande albero è caduto poco dopo le 23 di venerdì 23 febbraio in piazza Magenta a causa del forte vento che sferzava sulla città. La segnalazione, pervenuta tempestivamente alla redazione, corredata da foto che vedete in pagina, proviene da un lettore. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo.

