Alberto e Laura vincono il campionato europeo di Grandi Illusioni

Nelle foto Alberto e Laura, che ringraziamo per la disponibilità, e la coppia insieme al figlio Giovanni

La vittoria consacra la coppia di illusionisti livornesi, cresciuta al club livornese di magia Corte dei miracoli, ai vertici dello spettacolo magico in Europa dopo anni di successi in tutto il mondo. Per Alberto anche il primo premio nella categoria Invenzioni

Il 26 maggio a Saint Vincent la coppia di illusionisti livornesi Alberto Giorgi e Laura Gemmi ha vinto il campionato europeo di grandi illusioni. Una vittoria prestigiosa davanti ad avversari agguerriti come gli spagnoli, gli olandesi e i bulgari, che consacra i due artisti ai vertici dello spettacolo magico in Europa dopo anni di successi in tutto il mondo. Negli ultimi anni marito e moglie hanno partecipato a produzioni prestigiose come “The illusionist”, la più grande produzione magica del pianeta o la tournéè francese Festival mondial de la magie che li ha visti trionfare fra l’altro alle Foliés Bergeres, fino alle vittorie dei più importanti premi internazionali: dallo Shanghai Magic Festival, al Mandrake d’or a Parigi, dal Trofeo Magic Stars a Montecarlo, dell’Oracolo d’oro a Valladolid. Alberto e Laura sono cresciuti professionalmente alla Corte dei Miracoli – il club di magia livornese attualmente più titolato in Italia insieme a Torino e davanti a tutte le altre città grandi e piccole – e il titolo europeo appena portato a casa si va infatti ad affiancare a quello conquistato due anni fa in cartomagia da Francesco Fontanelli (che nel frattempo è anche arrivato al secondo posto di Italia’s got talent), che è ancora campione europeo in carica visto che a Saint Vincent nessuno è riuscito a raggiungere il punteggio richiesto per subentrargli. A Saint Vincent, Giorgi ha presentato la sua ultima creazione (che gli è valsa anche il primo premio nella categoria Invenzioni): un’incredibile trasformazione sotto gli occhi attoniti del pubblico di un gigantesco robot costruito in scena dallo stesso illusionista. Al momento della proclamazione del vincitore del Campionato d’Europa l’intera sala (erano presenti oltre 800 prestigiatori provenienti da tutto il mondo) si è alzata in piedi e gli ha tributato un lunghissimo ed entusiastico applauso.

Condividi:

Riproduzione riservata ©