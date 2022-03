Alcuni momenti di tensione all’ufficio postale, arrivano le forze dell’ordine

Momenti di tensione, il 12 marzo, davanti alle Poste in corso Amedeo dove il personale ha richiesto un intervento delle forze dell’ordine dopo che alcuni utenti, in base a quanto ricostruito, non hanno voluto esibire il green pass necessario per entrare nell’ufficio chiedendo di essere serviti all’esterno, all’aperto. La richiesta non è però stata accolta poiché il maneggio di denaro non può essere fatto su strada. Nel frattempo sono intervenuti carabinieri, polizia municipale e polizia. La situazione si è poi mano mano ristabilita, senza problemi.