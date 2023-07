Alessandro “Nakamo” Iannone presenta il singolo Reckoning

Il cantante livornese, vincitore della prima edizione del concorso Officine del Talento a Porta a Mare, presenta il primo singolo, Reckoning: "Nakamo deriva da una lingua parlata nel sud del Quebec in Canada che significa cantare. Qualcosa che mi rispecchia, che mi appartiene"

di Giulia Bellaveglia

“Reckoning” è il titolo del primo singolo di Nakamo, nome d’arte del cantante e cantautore livornese, classe 1992, Alessandro Iannone. “Un progetto – spiega l’autore – nato qualche anno fa, che porto avanti con un nome, Nakamo appunto, che deriva da una lingua parlata nel sud del Quebec in Canada, e che significa proprio cantare. Qualcosa che mi rispecchia, che mi appartiene”. La sua è infatti una storia che inizia molto tempo fa, quando è soltanto un ragazzino. “Canto fin da piccolissimo, perché mia zia aveva un ristorante in Sardegna e io non facevo altro che stare al karaoke. Arrivato a 12/13 anni incontravo sempre più persone che riconoscevano quanto fossi bravo e che mi spingevano a studiare canto. La mia famiglia, inizialmente titubante, poi si è convinta, così a 14 anni ho cominciato e non ho più smesso. Ho frequentato varie scuole livornesi e oggi, anche per problemi di orario lavorativo, studio spesso in videochiamata con un’insegnante privata”. Il titolo del brano significa “resa dei conti”. “È un testo di rivalsa, verso un amico che ti ha trattato male, o verso una storia d’amore che non è andata come speravi. Ad ogni modo il protagonista è riuscito a rialzarsi e a mettersi la corona. Ho scritto il testo e messo in piedi la produzione insieme ad un amico di Bologna. Un percorso autoprodotto, fatto in casa a costo zero, ma nella maniera più professionale possibile. Il genere è dance/elettronica, ma capace di spaziare anche su più fronti come quello del pop o dell’R&B”. Per Alessandro al momento la musica è una passione, ma per il futuro, spera in qualcosa di più. “Attualmente, per motivi economici, devo svolgere un altro lavoro. Da poco però mi sono buttato anche sulla produzione di testi, come in questo caso. La speranza, naturalmente, è quella di riuscire a vivere di questo, vedremo se ci riuscirò”. In forse un’esibizione dal vivo all’edizione 2023 delle Officine del Talento, di cui Alessandro ha vinto la prima edizione. Nell’attesa il brano è disponibile sulle piattaforme Apple Music, Spotify e YouTube.

