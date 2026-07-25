Alessia Mauro incoronata Miss Livorno e Miss QuiLivorno.it

Foto Novi

La diciassettenne ha trionfato nella notte tra il 24 e il 25 luglio sul palco della Terrazza Mascagni conquistando la doppia fascia dopo aver dominato le selezioni

Su Instagram le foto della serata

È Alessia Mauro la nuova Miss Livorno 2026. La giovane concorrente è stata incoronata nella notte tra il 24 e il 25 luglio al termine della finalissima andata in scena nella suggestiva cornice della Terrazza Mascagni, aggiudicandosi anche la fascia di Miss QuiLivorno.it. Per Alessia si tratta della conclusione perfetta di un percorso praticamente impeccabile. La diciassettenne, che frequenta il Liceo Artistico di Pisa, pratica pallavolo, ama l’arte e sogna di diventare graphic designer, era infatti stata protagonista anche durante le selezioni, vincendo due tappe del concorso e presentandosi alla finalissima tra le grandi favorite. Alta 1,80 metri, aveva conquistato pubblico e giuria grazie a eleganza, spontaneità ed empatia.

La serata conclusiva della 36ª edizione di Miss Livorno, organizzata da Cronosax, ha richiamato un folto pubblico che ha applaudito le trenta finaliste protagoniste delle tradizionali sfilate in passerella. Nel corso dello spettacolo sono state assegnate numerose fasce speciali, fino al momento più atteso: l’incoronazione della nuova reginetta della città. Per Alessia è arrivata così una doppia soddisfazione. Una notte da ricordare, vissuta tra applausi, emozione e il meritato abbraccio del pubblico livornese.

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