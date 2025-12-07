Alessio Di Liberti conquista il titolo di campione del mondo

Alessio ha vinto la finale in meno di un minuto con una leva cervicale che gli ha consegnato il titolo iridato

Impresa straordinaria per Alessio Di Liberti, atleta della Matside di Livorno, che a Dallas ha conquistato il titolo di campione del mondo di grappling al Naga World Jiu-Jitsu Championship nella categoria -179,9 lbs. Una giornata perfetta per Di Liberti che ha dominato il torneo con tre vittorie e tre finalizzazioni, confermando la sua tecnica esplosiva e la sua superiorità sul tatami. Il percorso mondiale di Alessio è stato impressionante: prima lotta vittoria in 30 secondi con leva alla caviglia; seconda lotta finalizzazione in 15 secondi, ancora con leva alla caviglia; in finale trionfo in meno di un minuto, chiudendo con una leva cervicale che gli ha consegnato il titolo iridato. Una prestazione che lascia il segno e che consacra Alessio Di Liberti tra gli atleti più pericolosi e rispettati del circuito Naga. Il titolo mondiale rappresenta un traguardo di enorme valore, frutto di dedizione, disciplina e di un percorso sportivo in continua crescita. La Matside di Livorno può così festeggiare un nuovo campione mondiale, simbolo dell’eccellenza tecnica e del grande lavoro svolto dal team.

