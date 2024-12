Alessio Freschi eletto presidente Fci Livorno

Il 14 dicembre è svolta l’elezione del quadriennio della Federazione Ciclistica Italiana provinciale Livorno. Dopo aver eseguito un minuto di silenzio per le vittime di Calenzano è stato eletto Alessio Freschi come presidente provinciale Livorno per il 2025/2028. Consiglieri: Fruzzetti Paolo, Mammoli Federico, Senigallia Andrea, Roberta Santini. Nella presentazione del nuovo eletto presidente Fci provinciale Alessio Freschi interviene ringraziando tutte le società livornesi per la fiducia data; ringrazia l’ex presidente Davide Venanzoni per il passaggio del testimone; richiama la squadra dei consiglieri a fare gruppo per seguire tutte le attività ciclistiche a 360° Strada, Mtb, Enduro, Trials. “Incontreremo tutte le società per fare un programma sulle attività sportive e sociali. Auguro buone feste di Natale da parte del comitato provinciale”.

