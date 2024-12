Alessio non convince i giudici di MasterChef

Immagini tratte da sky uno

Alessio Baroni, 40 anni, da Livorno, non convince i giudici che con tre no gli negano l’ingresso nella masterclass. Alessio è stato uno dei partecipanti della prima puntata del programma MasterChef 14 andata in onda il 12 dicembre e per provare a guadagnarsi il grembiule, bianco tre “sì” o grigio due “sì”, ha preparato un primo piatto tagliolini con crema di vongole e patate e emulsione di basilico “L’origine della passione”. La ricetta, purtoppo, non ha però convinto il palato di Locatelli, Barbieri e Cannavacciuolo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©