Alex, a piedi da Firenze verso il Sud Italia, passando da Livorno

Si chiama Alex Caroli, ha 21 anni ed è originario di Faenza e sta percorrendo a piedi praticamente tutto il paese. Partito da Firenze il 24 gennaio è approdato nella nostra Livorno la sera del 25 per poi ripartire la mattina di domenica 26 verso il Sud Italia

di Giacomo Niccolini

Si chiama Alex Caroli, ha 21 anni ed è originario di Faenza e sta percorrendo a piedi praticamente tutto il paese. Partito da Firenze il 24 gennaio è approdato nella nostra Livorno la sera del 25 per poi ripartire la mattina di domenica 26 verso il Sud Italia. Ma dove di preciso? Ancora non lo sa e lo deciderà insieme ai suoi follower strada facendo. Alex infatti usa i social media (principalmente TikTok, Instagram e Facebook) per condividere le sue esperienze e trasmettere messaggi di ispirazione e resilienza, raggiungendo un pubblico sempre più ampio.

“Ad ottobre 2024 ho completato un cammino da Faenza a Milano – spiega a QuiLivorno.it il giovane camminatore – percorrendo 280 km in 5 giorni con uno zaino da trekking legato a un carrellino della spesa, dormendo in tenda ogni notte. A gennaio 2025 ho intrapreso un altro cammino da Faenza a Monaco-Montecarlo in Francia (550 km in 13 giorni), cercando di contenere al massimo le spese, dormendo principalmente in strutture. Di media faccio circa 45 km al giorno, ma a volte capita anche qualcosa di più, tutto in solitaria, usando una sportina della spesa per portarmi il cibo dietro, spendo meno di 45 euro nelle mie giornate”.

Così di buona lena la mattina di domenica 26 gennaio, dopo un giusto e meritato riposo, si è alzato e, aspettando che passasse lo scroscio di pioggia, è partito zaino in spalla verso Sud. Non resta che seguirlo nei suoi racconti social per vedere dove approderà dopo un viaggio lungo tutto lo Stivale. E a noi non resta che fargli un mega “in bocca al lupo”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©