Alfredo Matteucci promosso dirigente superiore della polizia

Al centro il dottor Alfredo Matteucci

Il vicario del questore Stellino è stato ritenuto meritevole di promozione al grado di Dirigente Superiore grazie ai risultati conseguiti durante lo svolgimento della sua attività come quella di essere stato vice comandante del Reparto Speciale della Polizia

Alfredo Matteucci, Vicario del Questore di Livorno, è stato nominato Dirigente Superiore della Polizia di Stato. Grazie ai risultati conseguiti durante lo svolgimento della sua attività, si legge in un comunicato stampa del 19 luglio, è stato ritenuto meritevole di promozione al grado di Dirigente Superiore nel corso dell’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato, avvenuta il 16 luglio. Già Capo di Gabinetto della Questura di Roma, ha al suo attivo una larga esperienza di pianificazione e gestione dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica. Funzionario di alta specializzazione e formazione di antiterrorismo e di tecniche operative ha diretto in particolare nel suo mandato di alte decisioni quelle di Vice Comandante del N.O.C.S., il Reparto Speciale della Polizia di Stato. Il questore Giuseppina Stellino, nel manifestare i propri sentimenti di condivisione e apprezzamento per la scelta operata dai vertici del Dipartimento, si è complimentata vivamente unitamente a tutto il personale della provincia con il neo promosso.

