Alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio un corner dedicato all’economia circolare

Il corner costituirà un’occasione fissa di informazione sul tema del riuso ogni venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e sarà presidiato da un operatore in grado di rispondere a qualsiasi domanda in materia di acqua e del suo possibile riciclo. Iniziativa del consorzio no profit Aretusa costituito da Asa, Solvay Chimica Italia e Termomeccanica Ecologia in collaborazione con Comune e cooperativa Itinera

di Giulia Bellaveglia

Uno stand, negli spazi della Biblioteca Bottini dell’Olio, con lo scopo di sensibilizzare e informare sul valore dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile. È questa la nuova iniziativa promossa dal consorzio no profit Aretusa, costituito da Asa Servizi Ambientali Spa, Solvay Chimica Italia e Termomeccanica Ecologia. “Generalmente – spiega l’ingegnera Chiara Cusenza – la cosa difficile è mettere in contatto tematiche estremamente tecniche come queste con i cittadini. L’idea di creare un corner dedicato e aperto a tutti, con particolare riferimento ai giovani, nasce proprio da questa esigenza. Ciò che vorremmo cercare di fare attraverso questo strumento è approfondire e sensibilizzare il prossimo”. Grazie alla collaborazione del Comune di Livorno e della Cooperativa Itinera, il corner costituirà un’occasione fissa di informazione sul tema del riuso per cui, ogni venerdì dalle 8.30 alle 12.30, lo scaffale sarà presidiato da un operatore in grado di rispondere a qualsiasi domanda in materia di acqua e del suo possibile riciclo. “Un progetto – spiega l’assessore Gianfranco Simoncini – che ha il nobile scopo di avvicinare i cittadini al concetto di economia circolare. Oggi abbiamo bisogno di ridurre l’utilizzo di materiali di qualsiasi genere, e l’acqua non fa eccezione. Per farlo occorrono delle scelte politiche ed organizzative mirate, ma anche e soprattutto una consapevolezza culturale che parta dai giovani, e questo è un luogo dove ce ne sono tantissimi”. Ad arricchire ulteriormente l’iniziativa, una serie di incontri per la condivisione di accortezze, esperienze e piani per il riutilizzo, il recupero e il riciclo di materiali. Già due quelli in programma: venerdì 14 luglio saranno presenti la 5° Community of Practice del progetto Ultimate e l’Università Politecnica delle Marche, mentre nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 ottobre si terrà il secondo Living Lab, organizzato da Water Europe con l’olandese Water Research Institute (Kwr) e l’Università norvegese Ntnu. “Spesso – commenta il presidente di Asa Stefano Taddia – tendiamo a considerare l’acqua come un bene illimitato. Negli ultimi anni, numerosi studi, dimostrano che non è così, un tema su cui occorre riflettere con particolare attenzione al contesto delle acque reflue”.

