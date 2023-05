Alla comandante Melani il Premio Capperuccio 2023. “Rivendico con orgoglio l’articolo al femminile”

Melani ha alle spalle una lunga carriera iniziata sulle navi mercantili e proseguita su quelle da crociera. "C’è una differenza tra me e un comandante uomo. Una differenza che deve essere accolta, non per eliminare qualcosa ma per aggiungere modelli, visioni e gestioni della vita differenti"

di Giulia Bellaveglia

Serena Melani, 49enne livornese e comandante della nave Explore I, vince il Premio Capperuccio 2023. Queste le motivazioni del prestigioso riconoscimento assegnato dal Lions Club: “Per la tenacia e la determinazione nel perseguire il sogno del mare, che le hanno permesso di percorrere tappe di una fulgente carriera. Prima italiana a ricoprire il ruolo di comandante di una nave passeggeri, ha raggiunto un traguardo un tempo ritenuto impensabile per una donna, superando difficoltà di genere e pregiudizi. Ufficiale e gentildonna: l’elegante divisa blu, con fregi e mostrine, interpretata con fascino discreto, competenza e risolutezza”. “Questa – dice il sindaco Luca Salvetti – è una cerimonia importante per almeno 3 motivi. Per chi la organizza, da sempre al nostro fianco e capace di sopperire laddove l’amministrazione comunale non riesce ad arrivare, per il significato del premio, che simboleggia la nascita di Livorno, ma anche l’affetto e l’amore per questa città e per chi lo riceve, un comandante con una storia bellissima, che parte dalla Livorno degli anni ‘90, dove non era usuale che una donna facesse certi studi, e arriva al top, sempre con Livorno nel cuore. Voglio inoltre sottolineare che questa premiazione si inserisce perfettamente nella linea di pensiero che portiamo avanti e che valorizza il lavoro delle donne in porto con un progetto dedicato”. “Sono felice di inserirmi in questa scia di valorizzazione delle donne – commenta la presidente del Club Marina Marenna -. Quando ho letto la storia di Serena sui giornali ho pensato: il Capperuccio 2023 ce l’ho. Per correttezza ho comunque proposto 3 nomi al comitato, ma anche per i componenti non c’è stato alcun dubbio a riguardo”.

Diplomata all’Istituto nautico nel 1993, Melani ha alle spalle una lunga carriera iniziata sulle navi mercantili e proseguita su quelle da crociera. “Rivendico l’articolo al femminile – afferma – la comandante, ne vado molto orgogliosa perché c’è una differenza tra me e un comandante uomo. Una differenza che deve essere accolta, non per eliminare qualcosa ma per aggiungere modelli, visioni e gestioni della vita differenti. Lo spirito guascone e che ironizza su tutto, tipico dei livornesi, me lo porto sempre dietro, ed è quello che mi ha aiutato a superare le avversità di un mondo improntato ancora troppo spesso al maschile”.

