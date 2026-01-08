Alla famiglia Cipolli l’onorificenza Giusto fra le Nazioni
I cittadini italiani riconosciuti con il titolo di “Giusto fra le Nazioni” dallo Yad Vashem di Gerusalemme sono più di 700. Da oggi all'elenco si aggiungono anche i nomi di Umberto Cipolli, Bianca Bianchi, Emilio Cipolli, Amabilia Gioli e Gina Cipolli
L’Ambasciata di Israele con la Comunità ebraica di Livorno ha organizzato la cerimonia per l’attribuzione della più alta onorificenza civile dello Stato d’Israele. L’evento si è svolto questo pomeriggio alla Sinagoga di Livorno davanti alle autorità e alla cittadinanza. La storia della famiglia Cipolli è un esempio di coraggio e altruismo che ha illuminato un periodo di grande oscurità. I cittadini italiani riconosciuti con il titolo di “Giusto fra le Nazioni” dallo Yad Vashem di Gerusalemme sono più di 700. Da oggi all’elenco si aggiungono anche i nomi di Umberto Cipolli, Bianca Bianchi, Emilio Cipolli, Amabilia Gioli e Gina Cipolli. Le vicende ricordate oggi riguardano il salvataggio della famiglia Belforte-Guastalla da parte della famiglia Cipolli. È per questi fatti che lo Yad Vashem ha riconosciuto a Umberto Cipolli, Bianca Bianchi, Emilio Cipolli, Amabilia Gioli e Gina Cipolli il titolo di “Giusto fra le Nazioni”. Mettendo a rischio la propria vita, infatti, la famiglia Cipolli si oppose alle politiche nazifasciste e, senza mai ricevere un compenso, garantì la salvezza della famiglia ebrea Belforte-Guastalla. A ricevere l’onorificenza in rappresentanza della famiglia è stata Gina Cipolli.
