Alla Guardia di Finanza la prima vedetta navale a propulsione ibrida

Giovedì 28 settembre, agli ormeggi della Caserma “Santini”, sede della Stazione Navale di Livorno della guardia di Finanza, è stata consegnata al Roan di Livorno la nuovissima vedetta ibrida V.A.I. 312.

La vedetta è il primo assetto navale a propulsione ibrida che la Guardia di Finanza ha introdotto nella propria flotta ed è stata concepita per assolvere alle funzioni di polizia economico-finanziaria, al servizio di pubblica utilità “117” e agli esclusivi compiti di polizia del mare nelle aree urbane e nelle acque interne, con particolare attenzione all’ambiente e all’ecosistema marino.

La motovedetta, tra le prime del genere in Italia ed in Europa in dotazione ad Enti istituzionali operanti sul mare, si caratterizza, in modalità green, a propulsione elettrica, per l’assenza di fumi di scarico e di emissioni acustiche, con un’autonomia in tale assetto, fino ad otto ore continuative, oltre che per la riduzione del moto ondoso – altro fattore di criticità per i contesti urbani – grazie alla peculiare forma della carena.

Le ridotte dimensioni e la perfetta manovrabilità la rendono idonea alla navigazione nei canali e “fossi” della città di Livorno, caratterizzati da bassi fondali e passaggi ridotti, alla pari delle unità gemelle che già da qualche tempo operano nell’area urbana di Venezia.

Innovativa nella sua concezione, lunga 8 metri, larga 2,45 e alta 1,80, è stata realizzata, sotto la sorveglianza del Rina (Registro Italiano Navale), dal cantiere navale toscano «Effebi» di Viareggio, azienda leader nella produzione di imbarcazioni nei settori diportistico e militare.

La V.A.I 312 concorrerà al completamento dell’assetto aeronavale toscano per il consolidamento del presidio e della presenza istituzionale nella circoscrizione di competenza e consentirà di assolvere, in maniera ancora più efficace, alle funzioni di unica forza di polizia in mare, soprattutto durante le numerose manifestazioni marinaresche della città labronica.

