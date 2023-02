Alla Kayser un evento nazionale con l’astronauta Nespoli

Nel corso dell'evento "Le frontiere della mente, tra la fisica e lo sport…” saranno trattate le capacità cognitive delle persone in più situazioni. I cento posti disponibili per il pubblico sono stati esauriti nel primo giorno di iscrizione

Il 18 febbraio, dalle 9.30 alle 11.30, la sala conferenze della Kayser Italia ospiterà l’evento nazionale dal titolo “Le frontiere della mente, tra la fisica e lo sport…”, un evento ad accesso libero i cui cento posti disponibili per il pubblico sono stati esauriti nel primo giorno di iscrizione. L’evento è stato ideato dal dott. Gualerci Nicola e sposato dall’astronauta e docente Ing. Paolo Nespoli, dal campione del Mondo di Dama inglese “GAYP” Matteo Bernini, dal pluricampione del mondo e detentore del record di dama alla cieca Michele Borghetti e dal dott. David Zolesi Presidente della Kayser Italia. Nell’evento saranno trattate le capacità cognitive delle persone in più situazioni. In una fase iniziale i ragazzi e le ragazze delle scuole livornesi intervenute si cimenteranno in un gioco simultaneo con il campione del mondo di Dama inglese “GAYP” Matteo Bernini; successivamente i migliori giocatori provenienti dalla precedente fase sfideranno il Maestro di Dama Michele Borghetti che li affronterà bendato, specialità di cui ad oggi detiene il record mondiale (World Record blindsimultaneous games). Infine, a conclusione dell’evento, il Campione del Mondo di Dama inglese “GAYP” Matteo Bernini giocherà una amichevole con l’astronauta e docente Ing. Paolo Nespoli.

Condividi: