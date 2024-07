Allarme gomme tagliate in zona Stadio-Nazario Sauro

Sono stati in diversi a svegliarsi in questi ultimi giorni con un "regalino" non proprio gradito sotto casa: la propria auto parcheggiata in strada trovata con le gomme trinciate

La segnalazione arriva direttamente da alcuni nostri lettori che in questi ultimi giorni hanno notato una escalation di auto con gomme tagliate in zona Stadio-Nazario Sauro. Sono stati in diversi a svegliarsi in questi ultimi giorni con un “regalino” non proprio gradito sotto casa: la propria auto parcheggiata in strada trovata con le gomme trinciate. Qui in pagina le foto di due autovetture rimaste a terra in quest’ultima settimana.

