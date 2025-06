All’asta 38 banchi del Mercato

L'avviso di asta pubblica è stato pubblicato sul sito del Comune ed è relativo alla concessione per dodici anni, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, di banchi e locali al Mercato. Offerte entro e non oltre le ore 13.00 del 15 luglio

E’ pubblicato sul sito del Comune un avviso di asta pubblica relativo alla concessione per dodici anni, con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, di banchi e locali situati all’interno del Mercato Centrale. L’asta pubblica avrà luogo il giorno 16 luglio 2025 alle ore 9.00. Le offerte dovranno pervenire al Comune di Livorno entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 luglio 2025. Il bando di gara è consultabile integralmente sul sito del Comune di Livorno al link: MERCATO. I banchi disponibili sono 38, di diversa metratura e categoria merceologica. Per informazioni e sopralluoghi è possibile rivolgersi all’Ufficio Presidio coordinamento e sviluppo mercati centrale ittico e ortofrutticolo:

email [email protected] – recapiti telefonici 0586 824681 oppure 824683.

Come illustrato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Comunale dall’assessore al Commercio e Turismo Rocco Garufo, il bando viene emanato “in un’ottica di rilancio del Mercato Centrale ma non solo, più in generale di riqualificazione dell’area, come è noto interessata dai lavori dell’area mercatale di piazza Buontalenti, con grandi potenzialità attrattive sia per i livornesi che per i turisti”. Alla conferenza era presente la responsabile dell’Ufficio Coordinamento e Sviluppo Mercati Barbara Mancini con le colleghe Teresa Munforte e Giorgia Silvia Domenichini.

