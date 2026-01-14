Allegri tedoforo tra i tifosi: “Grande Max”

Foto pagina Fb Città di Borgomanero, che ringraziamo per la disponibilità

A Borgomanero (provincia di Novara), stamattina Allegri ha percorso circa 200 metri con la torcia tra l’entusiasmo e gli applausi dei presenti

Massimiliano Allegri ha vissuto una mattinata speciale come tedoforo della staffetta di Milano-Cortina 2026. La fiamma olimpica, che sta compiendo un lungo viaggio in Italia in preparazione ai Giochi che cominceranno il 6 febbraio, ha fatto tappa a Borgomanero (provincia di Novara). Qui Allegri ha percorso circa 200 metri con la torcia, indossando la divisa ufficiale dei tedofori, tra l’entusiasmo e gli applausi dei presenti. L’allenatore rossonero ha definito l’esperienza un grande onore e un’emozione intensa, sottolineando come la torcia olimpica rappresenti valori condivisi dallo sport. Dopo l’evento è tornato a Milanello per preparare l’allenamento di vigilia in vista della prossima partita di Serie A contro il Como. Durante la camminata non sono mancati momenti divertenti da parte di alcuni tifosi che gli hanno urlato: “Grande Max” e “Salutami Leao”.

