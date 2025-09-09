Allerta arancione in corso fino alle 13.00 di domani

Codice arancione per temporali anche forti e rischio idrogeologico

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione su gran parte della Toscana per temporali e piogge diffuse da martedì 9 settembre alle 17.00 fino alle 13.00 di mercoledì 10 settembre a causa di una perturbazione atlantica che sta transitando sulla nostra regione. Nello specifico: il codice arancione interessa le zone costiere e occidentali (province di Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto e parti ovest delle province di Firenze e Siena). Saranno possibili anche grandinate e colpi di vento. Il maltempo fa permanere il codice giallo nelle altre aree della Toscana fino alla mezzanotte di domani, mercoledì, con la possibilità di temporali localmente anche forti. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

In concomitanza con l’allerta arancione a Livorno le ludoteche, i centri diurni, i parchi pubblici, i cimiteri e il canile comunale saranno chiusi al pubblico e le attività didattiche ed educative di tutte le scuole e dei servizi educativo-scolastici saranno sospese. L’Amministrazione comunale raccomanda di limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti per il rischio annunciato, in particolare in prossimità dei corsi d’acqua.

