Allerta arancione dalle 17 di oggi alle 17 di domani 8 ottobre. Attesa per le eventuali chiusure

Immagine tratta da https://www.regione.toscana.it/allertameteo

Attesi provvedimenti (non ancora comunicati) sulla sospensione delle attività didattiche e sulle chiusure dei parchi pubblici

Ecco le fasce orarie: diramata dal Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale l’allerta arancione – per rischio temporali e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore – dalle 17.00 di oggi 7 ottobre alle 17.00 di domani giovedì 8 ottobre. Prima (dalle 15.00 di oggi 7 ottobre) e dopo (fino alle 23.59 di domani 8 ottobre) l’allerta sarà gialla. In caso di allerta arancio, ricordiamo che per quanto riguarda le scuole è prevista la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre alla sospensione dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati. Ad ogni modo, sottolineiamo che siamo in attesa di comunicazioni ufficiali (e della durata precisa dell’allerta). La Protezione civile raccomanda di limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti in relazione al rischio annunciato, prestando particolare attenzione in prossimità dei corsi d’acqua.

Come comportarsi in caso di forti piogge

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci perpericoli

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei;

Come comportarsi in caso di forte vento

fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

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