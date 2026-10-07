Allerta arancione dalle 17 di oggi alle 17 di domani 8 ottobre. Attesa per le eventuali chiusure
Immagine tratta da https://www.regione.toscana.it/allertameteo
Attesi provvedimenti (non ancora comunicati) sulla sospensione delle attività didattiche e sulle chiusure dei parchi pubblici
Ecco le fasce orarie: diramata dal Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale l’allerta arancione – per rischio temporali e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore – dalle 17.00 di oggi 7 ottobre alle 17.00 di domani giovedì 8 ottobre. Prima (dalle 15.00 di oggi 7 ottobre) e dopo (fino alle 23.59 di domani 8 ottobre) l’allerta sarà gialla. In caso di allerta arancio, ricordiamo che per quanto riguarda le scuole è prevista la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre alla sospensione dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati. Ad ogni modo, sottolineiamo che siamo in attesa di comunicazioni ufficiali (e della durata precisa dell’allerta). La Protezione civile raccomanda di limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti in relazione al rischio annunciato, prestando particolare attenzione in prossimità dei corsi d’acqua.
Come comportarsi in caso di forti piogge
evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;
la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;
prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci perpericoli
evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;
porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei;
Come comportarsi in caso di forte vento
fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;
guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;
spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;
limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;
fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);
non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.
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