Allerta arancione dalle 18 di oggi alle 2 di domani. Chiusi parchi, cimiteri e canile

La Protezione civile regionale ha innalzato per la costa e l'arcipelago la soglia di allerta (da gialla ad arancione) per rischio temporali forti e rischio idrogeologico. E la Protezione Civile comunale ricorda alla cittadinanza che il sistema di allertamento telefonico Informa Livorno utilizza il numero 0586 2921002. Si consiglia di memorizzarlo nella rubrica dello smartphone, in modo che sia possibile riconoscerlo e distinguerlo dalle chiamate di spam

La Protezione civile regionale, con il bollettino diffuso alle 12.46, ha innalzato per la costa e l’arcipelago la soglia di allerta (da gialla ad arancione) per rischio temporali forti e rischio idrogeologico. L’allerta arancione è valida dalle ore 18 di oggi 20 agosto fino alle ore 2 di domani giovedì 21 agosto. Passata l’allerta arancione, si tornerà in codice giallo, sempre per temporali e rischio idrogeologico/idraulico, dalle due di notte fino alle ore 8 di giovedì 21 agosto. Previsti cumulati massimi fino a 60-80 mm. A Livorno, durante l’allerta arancione, saranno chiusi parchi e cimiteri e sarà chiuso al pubblico il canile comunale. L’Amministrazione comunale raccomanda di limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti per il rischio annunciato, in particolare in prossimità dei corsi d’acqua. La Protezione Civile comunale ricorda alla cittadinanza che il sistema di allertamento telefonico Informa Livorno utilizza il numero 0586 2921002. Si consiglia di memorizzarlo nella rubrica dello smartphone, in modo che sia possibile riconoscerlo e distinguerlo dalle chiamate di spam. Per maggiori informazioni sul servizio e per le modalità di iscrizione consultare la pagina https://www.comune.livorno.it/it/servizi/4139.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

• evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

• prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

• porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

A causa delle condizioni di instabilità con rovesci e temporali sparsi diffusi sulla Toscana, è già in vigore su tutta la regione, ad eccezione della fascia costiera, il codice giallo per rischio di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore.

Il codice giallo sarà in vigore anche lungo la costa, compreso il territorio di Livorno e Gorgona, dalla mezzanotte (ore 23.59) di oggi, martedì 19 agosto, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 20 agosto.xPrevisti cumulati massimi fino a 50-60 mm, possibili colpi di vento e grandinate. Mari mossi nella giornata di mercoledì con coste esposte ai venti di scirocco.

