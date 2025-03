Allerta arancione e rossa fino alle 14 del 15 marzo. Attività didattica sospesa

Durante l’allerta ludoteche, centri diurni, parchi, cimiteri saranno chiusi, sarà chiuso al pubblico il canile comunale e le attività didattiche ed educative di tutte le scuole e dei servizi educativo scolastici saranno sospese

Pubblichiamo il post del sindaco Salvetti riguardante il nuovo bollettino meteo: “La situazione meteo in tutta la Regione è particolarmente preoccupante e richiede l’attenzione massima da parte di tutti i cittadini, anche nella nostra città. Per il reticolo minore e per la zona del livornese permane l’allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico, a questa si aggiunge l’allerta rossa legata al fiume Arno e al collegato Scolmatore che arriva a toccare anche il territorio livornese.

Proprio per questo, sulla base delle indicazioni di livello regionale, abbiamo diramato il seguente alert con tutte le indicazioni da seguire in maniera puntuale per limitare i rischi in questa fase e nello spazio temporale che va dal pomeriggio di oggi fino al pomeriggio di questo sabato.

Comune di Livorno. Allertamento di Protezione Civile. Attenzione, la Regione Toscana ha diramato un’allerta rossa per rischio idrogeologico idraulico reticolo principale dalle ore 12.00 di venerdì 14 marzo, alle ore 14.00 di sabato 15 marzo, e un’allerta arancione per rischio temporali forti ed idrogeologico-idraulico del reticolo minore, fino alle ore 14:00 di sabato 15 marzo. Durante l’allerta ludoteche, centri diurni, parchi, cimiteri saranno chiusi, sarà chiuso al pubblico il canile comunale e le attività didattiche ed educative di tutte le scuole e dei servizi educativo scolastici saranno sospese. Si raccomanda di limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti per il rischio annunciato, in particolare in prossimità dello Scolmatore d’Arno”.

E’ appena giunta una comunicazione del Genio Civile del Valdarno Inferiore che preannuncia l’apertura delle cateratte del canale Scolmatore del fiume Arno, quindi si rende necessario allontanarsi dalle aree limitrofe al canale stesso.

