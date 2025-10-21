Allerta arancione mercoledì 22 ottobre, ufficiale attività didattiche sospese
Immagine tratta dal profilo Fb di Giani
Come da protocollo è arrivata (intorno alle 16) l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche e di chiusura parchi e cimiteri
Emessa allerta arancione dalla sala operativa regionale per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di domani, mercoledì 22 ottobre, su Toscana centro-occidentale e Arcipelago (compresa la zona A6, Livorno e Gorgona). Il sistema di Protezione Civile della Toscana è operativo e pronto ad intervenire in caso di necessità. Lo si apprende dalla pagina Facebook del presidente Eugenio Giani. Come da protocollo è arrivata (intorno alle 16) l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche e chiusura parchi. Nello specifico: la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri e la chiusura al pubblico del canile comunale.
Le previsioni di domani 22 ottobre. Possibili piogge e rovesci in mattinata su costa settentrionale e zone di nord ovest, mentre nel pomeriggio le precipitazione potranno interessare anche il resto della regione. I temporali risulteranno più probabili e frequenti in prossimità della costa settentrionale e zone limitrofe, localmente anche forti con massimi fino a 100-150 mm.
L’Amministrazione comunale raccomanda di limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti per il rischio annunciato, in particolare in prossimità dei corsi d’acqua. La Protezione Civile comunale farà partire (intorno alle ore 19 di oggi) i messaggi di allertamento telefonico rivolti ai cittadini registrati. Si ricorda che il numero chiamante utilizzato dal sistema Informa Livorno è lo 0586 2921002. Si consiglia di memorizzarlo nella rubrica dello smartphone, in modo che sia possibile riconoscerlo e distinguerlo dalle chiamate di spam. Per maggiori informazioni sul servizio e per le modalità di iscrizione consultare la pagina https://www.comune.livorno.it/it/servizi/4139
I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE
In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:
• evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;
• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;
• prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;
• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;
• porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.