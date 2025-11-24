Allerta arancione per rischio idrogeologico. Siamo in attesa di decisioni

Diramata dalla sala operativa regionale un’allerta arancione per rischio idrogeologico dalle ore 17 di oggi 24 novembre fino alle ore 9 di domani martedì 25 novembre. In base a questo nuovo bollettino meteo, siamo in attesa di comunicazioni da parte del Comune di Livorno riguardanti la sospensione o meno dell’attività didattica.

Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo

QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.