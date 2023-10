Allerta gialla fino alle 18 di sabato 21 ottobre. Tromba d’aria nella notte del 19 ottobre, pesanti danni

Avviso di criticità giallo per possibili forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore su tutto il territorio regionale. Per Livorno e Gorgona sarà in vigore fino alle ore 18 di sabato 21 ottobre. Tromba d'aria: grossi alberi sradicati in via Lega, danni allo stadio di baseball in via Sommati e alla scuola di via Provenzal, auto ribaltata in via Sarti

Cessata l’allerta arancione. A causa del protrarsi almeno fino a domani delle perturbazioni che stanno interessando la Toscana e altre regioni del Centro-nord, la Protezione civile regionale ha emanato un avviso di criticità in codice giallo per possibili forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Questo codice giallo, pur in orari diversi, riguarda tutto il territorio regionale. Per Livorno e Gorgona esso sarà in vigore fino alle ore 18 di sabato 21 ottobre. Per quanto riguarda i rischi legati a forti mareggiate, il codice giallo in corso per Livorno e Gorgona viene prolungato fino alle ore 6 di sabato 21 ottobre, per venti intensi tendenti a libeccio. Il codice giallo per rischio vento è comunque limitato all’isola di Gorgona, e sarà in vigore fino alla mezzanotte di venerdì 20 ottobre.

Vigili del fuoco

Dalle 5.48 alla 24 del 19 ottobre sono stati effettuati circa 40 interventi da parte dei vigili del fuoco di Livorno sull’intero territorio di Livorno e provincia. La tipologia di interventi riguarda tegole rami alberi pericolanti, nonché allagamenti e infiltrazioni, compresi salvataggi di persone rimaste in panne nelle vetture.

Tromba d’aria nella notte tra il 18 e 19 ottobre

Al risveglio Banditella, Antignano e Montenero Basso, dove nella notte tra il 18 e 19 ottobre c’è stata una tromba d’aria, sono risultati i quartieri più colpiti dal maltempo. In via Silvestro Lega alcuni alberi sono stati letteralmente sradicati e uno di questi è caduto su una recinzione condominiale distruggendola. Danni alla scuola di via Provenzal dove sono cadute alcune tegole sull’asfalto e nel cortile e dove si sono registrati veti rotti delle finestre e dei lucernari e porte divelte.

A subire la forza del maltempo nelle prime ore del mattino del 19 ottobre anche lo stadio di baseball Alfredo Sisi di via Sommati dove alcune attrezzature, reti e recinzioni sono state danneggiate in maniera importante. Auto in sosta in via Sommati danneggiate e un’auto ribaltata in via Sarti. Per quanto riguarda la viabilità strade allagate e circolazione rallentata in particolare nella zona nord della città dove, racconta un lettore, ha impiegato circa 1 ora per percorrere 3 km da viale Carducci al Picchianti.

Il Comune segnala che essendo via Firenze e via Provinciale Pisana è stata effettuata una deviazione da via Firenze per chi proviene da nord verso via Pian di Rota. I veicoli potranno prendere via degli Acquaioli e quindi la variante per andare in direzione sud. La Protezione Civile è stata allertata tutta la notte. Intorno alle ore 6 il sindaco Salvetti nella sua qualità di autorità di Protezione Civile del Comune ha disposto l’apertura del COC (Centro Operativo Comunale) per monitorare la situazione, il livello dei corsi d’acqua, e pianificare gli interventi di informazione e assistenza alla popolazione, e predisporre tutto quanto necessario in caso di peggioramento delle condizioni meteo. Alle 5 del 19 ottobre in circa 20 minuti è stato raggiunto un livello di piogge pari a 50 millimetri in un’ora. Alle 6 ha smesso di piovere e i livelli di piogge cumulate nei principali pluviometri hanno registrato i seguenti valori:

– Mareografo 80 millimetri

– Corbolone 110 millimetri

– Valle Benedetta 70 millimetri.

Ha lavorato la nuova cassa di espansione di Magrignano, entrando in funzione e consentendo il deflusso in sicurezza delle portate a valle della stessa. Il C.O.C rimane aperto, dato che sono in arrivo celle temporalesche che potrebbero interessare il nostro territorio.

