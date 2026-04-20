Allerta gialla per domani ma è un errore dell’app

L'errata segnalazione diffusa da “Cittadino Informato” per un disguido tecnico. Per domani confermato il codice verde

A causa di un problema informatico, nel pomeriggio l’app “Cittadino Informato” ha erroneamente segnalato un’allerta gialla per la giornata di domani su Livorno, indicando rischi legati a pioggia, neve, ghiaccio e persino incendi. In realtà, il bollettino di valutazione delle criticità emesso oggi dalla Protezione Civile regionale prevede per Livorno e per l’intera Toscana codice verde, ovvero assenza di criticità. Secondo le previsioni ufficiali, la situazione meteo sarà caratterizzata da infiltrazioni di aria fresca in quota che porteranno a un aumento dell’instabilità. Per la giornata di oggi, lunedì, sono attesi rovesci e temporali sparsi, più probabili nelle aree interne come senese, aretino e grossetano, con cumulati medi non significativi e picchi locali fino a circa 20 mm. Per domani, martedì, si prevede ancora instabilità con possibili rovesci e brevi temporali sparsi. I cumulati medi resteranno contenuti, con massimi puntuali fino a 30-50 mm e intensità orarie fino a 25-30 mm. Una situazione dunque variabile ma nella norma, che non giustifica alcuna allerta meteo ufficiale.

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